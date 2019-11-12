Международный суд ООН может заставить Россию заплатить Украине компенсацию убытков

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Украина в Международном суде ООН хочет добиться от России компенсации убытков за причиненный ущерб. Об этом сказала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль во время брифинга по вынесенному 8 ноября Международным Судом ООН решения относительно юрисдикции по делу "Украина против Российской Федерации", передает корреспондент УНН.

"Суд на основании того, что они предоставили и на основании того, что предоставили мы, будет доходить к собственному заключению. А мы просим суд, во-первых, установить нарушение, во-вторых - прекратить нарушение, в-третьих, компенсировать убытки, связанные с этими нарушениями", - отметила заместитель министра.

На уточняющий вопрос о компенсации она отметила, что сумма пока не определена, подсчет еще ведется.

"Убытки подсчитываются на последнем этапе, когда будут установлены факты нарушений. На основании установленных фактов нарушений сторона пострадавшая, в данном случае это Украина, должна подать калькуляцию относительно того, какую компенсацию она требует в связи с этими нарушениями. Это все должно быть сделано после установления фактов, а факты будут установлены на основании изучения судом украинского и российского меморандума. Затем устные слушания, затем решение суда, и уже после него будет дополнительный раунд, который будет определять сумму компенсации", - сказала Зеркаль.

Напомним, Международный суд ООН в нидерландском городе Гаага огласил решение по делу "Украина против Российской Федерации" в пользу Украины.