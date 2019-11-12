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Денисова будет способствовать обжалованию приговора шестерым фигурантам дела "Хизб ут-Тахрир"

Денисова будет способствовать обжалованию приговора шестерым фигурантам дела "Хизб ут-Тахрир"

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова будет способствовать стороне защиты в процессе обжалования незаконного приговора шестерым фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир" (ялтинская группа), который вынес Южный военный суд в Ростове-на-Дону. Об этом она заявила на своей странице в Facebook, передает УНН.

"... со своей стороны, буду способствовать стороне защиты в процессе обжалования незаконного приговора по сфабрикованному делу, чтобы восстановить нарушенные права граждан Украины", - написала Денисова.

По ее словам, все осужденные граждане Украины после освобождения в течение года не смогут свободно перемещаться и обязаны будут появляться в полицию, что является прямым нарушением права на свободное передвижение и выбора места жительства.

"Права крымских татар было возбуждено с момента их незаконного задержания силовиками РФ по подозрению в их вроде бы участию в религиозных организациях "Хизб ут - Тахрир", которая запрещена законодательством РФ", - отметила Денисова.

Напомним, 12 ноября, Южный военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор шестерым фигурантам дела "Хизб ут-Тахрир" (ялтинская группа).

Источник: УНН
Теги: суд, Людмила Денисова, Хизб ут-Тахрир
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