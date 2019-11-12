Резников назвал "главного босса" украинской делегации в Минске

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В украинской делегации для четверых руководителей подгрупп в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе боссом является Леонид Кучма, над ним – еще большие боссы. Об этом сказал член украинской делегации, глава политической подгруппы в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Резников в интервью изданию "ГОРДОН", передаёт УНН.

"Для четверых руководителей подгрупп боссом является Леонид Кучма. А над ним соответственно – еще большие боссы. А над ним соответственно – еще большие боссы… Самый главный вовлеченный человек – глава государства Владимир Зеленский. Он абсолютно в курсе всего, что происходит и в минской группе, и в нормандском формате. Группа, которая раз в две недели выдвигается в Минск, имеет прямую коммуникацию с Президентом", - сказал он.

Со слов главы политической подгруппы, Президенту в этом помогает помощник президента Андрей Ермак.

"Он вовлечен в процесс ментально, эмоционально, технически и организационно. Он, в первую очередь, обеспечивает гармонизацию и взаимодействие в рамках минского и нормандского форматов, коммуницирует со сторонами. По сути события, происходящие в Минске, открывают двери для саммита на высшем уровне. Ермак задает тон всей команде, но этот тон всегда согласован с Президентом. Полученные установки дальше реализуются всеми четырьмя подгруппами во время переговоров и подготовки к следующим встречам ТКГ. И усилия всей команды таким образом направлены на то, чтобы ускорить процесс урегулирования и принести реальный мир в Украину", - добавил Резников.

Как сообщал УНН, Резников рассказал о причинах скрытности вокруг работы ТКГ в Минске.