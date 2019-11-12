"Украина против России": стало известно, кто в суде ООН был на стороне РФ

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Во время голосования в Международном суде ООН, позицию России поддержали три судьи - из Словакии, РФ и Китая. Об этом рассказала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль во время брифинга по вынесению 8 ноября Международным Судом ООН решения относительно юрисдикции по делу "Украина против Российской Федерации", передает корреспондент УНН.

"У нас были определенные предосторожности в отношении позиций суда в связи с их принадлежностью к определенным странам, к определенной правовой культуре. В то же время, если вы посмотрите, кто именно голосовал против решения о юрисдикции по Конвенции о запрете финансирования терроризма, это первое - судья от России господин Скотников, второе - это судья из Словакии господин Томка, который всегда поддерживал РФ ... Третья судья, которая поддержала эту позицию - это судья из Китая. При этом в вопросе принятия к рассмотрению наших жалоб о нарушении в связи с расовой дискриминацией, суд принял решение единодушно", - рассказала Зеркаль.

Она отметила, что россияне в своем комментарии решения суда заявили, что "это вообще безобразие".

Как сообщалось ранее, Зеркаль сообщила, что решение международного суда ООН можно ожидать не ранее 2022 года.

Украина подала иск в 2017 году. Киев считает, что Россия нарушает международную Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, поддерживая боевиков на Донбассе и Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации из-за притеснения крымских татар и украинцев в аннексированом Крыму.