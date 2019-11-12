В Мининфраструктуры начали обновление Укрзализныци

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Министерство инфраструктуры Украины инициировало обновление подвижного состава АО "Укрзализныця", а также запуск новых внутренних и международных маршрутов. Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий, во время представления планов Мининфраструктуры на будущее, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Министерство инфраструктуры Украины инициирует обновление подвижного состава Укрзализныци, повышение качества и безопасности грузовых и пассажирских перевозок, а также запуск новых внутренних и международных маршрутов", - рассказал Владислав Криклий.

Министр отметил, что изменения необходимо делать немедленно, ведь средний возраст локомотивов более 40 лет, а степень износа вагонов - более 85%.

"Пассажирские перевозки и деятельность вокзалов убыточные для железной дороги", - сказал Владислав Криклий.

Министр отметил, что источником дополнительных средств для переоборудования подвижного состава и улучшения инфраструктуры может быть аренда или продажа имущества, которое не используется железной дорогой в своей деятельности. Стоимость таких активов, по предварительным оценкам, является более 10 млрд грн. Еще одним источником средств является концессия.

"Таким образом, сообщается, что концессия железнодорожных вокзалов Николаева, Харькова, Днепра, Хмельницкого, Чопа, которая сейчас прорабатывается Министерством совместно с партнерами, позволит превратить их в удобные пространства с торговыми площадями, кафе и отелями, обеспечить более высокий уровень сервиса для пассажиров и увеличить инвестиционный ресурс Укрзализныци", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в 2020 году "Укрзализныця" приобретет 2000 грузовых и 26 пассажирских вагонов, 40 тепловозов и 200 электровозов. Для ускорения движения поездов электрифицируют 110 км пути.

"Параллельно с этим планируется улучшить уровень сервиса и комфорта для пассажиров. Для этого в следующем году запланированы: замена освещения в вагонах, обновление постельного белья, совершенствование системы уборки в поездах", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, сообщается, что в рамках реализации программы безопасности на Укрзализныце в 2020 году планируется обустройство подъездов и подходов к железнодорожным переездам, установка на переездах систем видеонаблюдения, обустройство устройств переездной автоматики на нерегулируемых переездах с автобусным движением, ремонт пассажирских платформ, тоннелей, установление ограждения на станциях.

Напомним, Укрзализныцю вернули в сферу управления Мининфраструктуры.