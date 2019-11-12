Зеркаль: продолжается дискуссия о месте, где Украина могла бы забрать захваченные РФ корабли

КИЕВ. 12 ноября. УНН. На данный момент продолжаются дискуссии относительно того, в каком именно месте Украина может получить от Российской Федерации корабли, захваченные в ноябре прошлого года у Керченского пролива. Об этом сказала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль во время брифинга по вынесенному 8 ноября Международным Судом ООН решению относительно юрисдикции по делу "Украина против Российской Федерации", отвечая на вопрос корреспондента УНН.

"По кораблям, я так понимаю, продолжаются дискуссии относительно того, в каком именно месте мы можем получить от Российской Федерации наши корабли и как это будет происходить. Пока работа идет на рабочем уровне", - сказала Зеркаль.

Ранее Украина направила ноту РФ о захваченных кораблях.

Напомним, в РФ назвали условие возвращения Украине кораблей, захваченных в Керченском проливе.

В мае Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию немедленно освободить моряков и вернуть корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". 25 июня стало известно, что украинские военные катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" исчезли из акватории стоянки судов "Генмол" в Керчи, где они находились последние месяцы.

7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен, в рамках которого в Украину вернулись 35 граждан, в том числе 24 моряка, захваченные ФСБ России осенью 2018 года в районе Керченского пролива.