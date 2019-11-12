В МИД сообщили, что готовились к Суду ООН с военными из Британии и Bellingcat

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Украинской стороне помогало подготовить меморандум к слушаниям в Международном Суде ООН множество международных партнеров и неправительственных организаций, но от МИД над ним работало четыре человека. Об этом сказала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль во время брифинга по вынесенному 8 ноября Международным Судом ООН решению относительно юрисдикции по делу "Украина против Российской Федерации", отвечая на вопрос корреспондента УНН.

"Мы готовились очень тщательно. Для нас был очень важным опыт, который мы получили в 2017 году по предварительным мероприятиям. Мы для себя сделали очень много выводов и подходили к этому меморандуму, ввиду необходимости проверять факты и предоставлять подробный анализ всей информации, которую мы получили от правоохранительных органов. В этом меморандуме вместе с приложениями есть экспертизы, сделанные иностранными профессиональными органами. Мы привлекали военных из Британии, которые проводили артиллерийскую экспертизу в Мариуполе, Краматорске, Волновахе. Мы сотрудничали с Bellingcat, который сделал отдельный анализ того, как поставлялся 53-й бригадой "Бук". Все это изложено в меморандуме, на все это Россия должна отреагировать", - сказала дипломат.

По ее словам, Украина готовила свое требование к РФ на основании информации, полученной от правоохранительных органов, военных. Зеркаль рассказала, что когда в страну приезжали военные эксперты из Великобритании, их сопровождали и СБУ, и Национальная полиция.

На вопрос журналиста о том, сколько человек в МИД работало над подготовкой меморандума, она отметила, что их было четверо.

"В МИД этим занимались 4 человека вместе со мной. У нас есть команда юристов, есть команда профессоров, которые формируют нашу правовую позицию. Мы формировали нашу историю, которую с помощью юристов и профессоров затем выкладывали юридическим языком и представляли суде. Кроме того, с нами сотрудничали люди в следственном управлении СБУ, прокуратуры, Национальной полиции, пограничной службы, военные, Генштаб. На разных этапах были разные люди. Мы очень сотрудничали с Меджлисом, когда строили по запрету расовой дискриминации, сотрудничали с неправительственными организациями, с адвокатами крымских татар, нам писали отчеты турецкие эксперты, профессора по вопросам этнических меньшинств, мы сотрудничали с экспертами, которые исследовали отношение России к экстремизму", - отметила Зеркаль.

Напомним, 8 ноября суд ООН обнародовал полное решение по делу "Украина против России".