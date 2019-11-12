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Шойгу, Жириновский, но не Путин: кто фигурирует в меморандуме в суде ООН

Шойгу, Жириновский, но не Путин: кто фигурирует в меморандуме в суде ООН

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В меморандуме, который подала Украина в международный суд ООН, фигурирует немало фамилий российских политиков, но президента РФ Владимира Путина в нем нет. Об этом сказала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль во время брифинга по поводу вынесенного 8 ноября Международный Судом ООН решения относительно юрисдикции по делу "Украина против Российской Федерации", передает корреспондент УНН.

"Россия сейчас уже должна оправдываться и доказывать, как она предотвращала и не допускала финансирование терроризма своими должностными лицами. Суд особенно настаивал на том, что все лица - это и все должностные лица, уполномоченные на выполнение функций государства", - сказала Зеркаль.

По ее словам, это важно, потому что теперь в меморандуме, который Россия должна представить в следующем году, она должна доказывать по поводу того, какие меры принимались для того, чтобы обеспечить соответствующее следствие, недопущение, правовое сотрудничество по всем фактам и доказательствам, которые приводит Украины в своем меморандуме и приложениях.

"В нашем иске фигурируют, насколько я помню, Шойгу, Жириновский, Миронов, Зюганов. Что касается Путина, я думаю, это возможно, но не в ближайшей перспективе", - добавила дипломат.

Напомним, во время голосования в Международном суде ООН, позицию России поддержали три судьи - из Словакии, РФ и Китая.

Источник: УНН
Теги: суд, Россия, Украина, Гаага, меморандум, Международный суд ООН
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