Регистрация | Вход |
USD: 24,51 0,0091  EUR: 27,06 0,0272 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 12 ноября 2019 18:08
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Киев на работу светофоров с начала года потратил почти 2,5 млн грн
Киев на работу светофоров с начала года потратил почти 2,5 млн грн
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4695
Версия для печати

Итоги заседания ТКГ: все препятствия на пути к встрече в нормандском формате сняты

Итоги заседания ТКГ: все препятствия на пути к встрече в нормандском формате сняты

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Сегодня на заседании Трехсторонней контактной группы были сняты все препятствия на пути к встрече в нормандском формате на высшем уровне - разведение сил и средств в районе н.п. Золотое, Петровское и Станица Луганская стало последним шагом в этом направлении. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер в Facebook, передает УНН.

"Сегодня на заседании Трехсторонней контактной группы были сняты все препятствия на пути к встрече в нормандском формате на высшем уровне - разведение сил и средств в районе н.п. Золотое, Петровское и Станица Луганская стало последним шагом в этом направлении. Проведение встречи лидеров стран Нормандской четверки ближайшее время ускорит решение всех актуальных вопросов по урегулированию конфликта", - написала Олифер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разведение на Донбассе, нормандская четверка и газ: о чем Путин говорил с Меркель

Кроме того, она добавила, что поскольку сегодня в Минске по техническим причинам не состоялось заседание гуманитарной подгруппы, украинская сторона настаивала на проведении завтра, 13 ноября, видеоконференции этой подгруппы.

Напомним, 12 ноября заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе состоится через видеоконференцию с участием представителя ОБСЕ Мартина Сайдик дистанционно.

Источник: УНН
Теги: Украина, Нормандский формат, контактная группа
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.