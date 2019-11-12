Итоги заседания ТКГ: все препятствия на пути к встрече в нормандском формате сняты

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Сегодня на заседании Трехсторонней контактной группы были сняты все препятствия на пути к встрече в нормандском формате на высшем уровне - разведение сил и средств в районе н.п. Золотое, Петровское и Станица Луганская стало последним шагом в этом направлении. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер в Facebook, передает УНН.

"Сегодня на заседании Трехсторонней контактной группы были сняты все препятствия на пути к встрече в нормандском формате на высшем уровне - разведение сил и средств в районе н.п. Золотое, Петровское и Станица Луганская стало последним шагом в этом направлении. Проведение встречи лидеров стран Нормандской четверки ближайшее время ускорит решение всех актуальных вопросов по урегулированию конфликта", - написала Олифер.

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Кроме того, она добавила, что поскольку сегодня в Минске по техническим причинам не состоялось заседание гуманитарной подгруппы, украинская сторона настаивала на проведении завтра, 13 ноября, видеоконференции этой подгруппы.

Напомним, 12 ноября заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе состоится через видеоконференцию с участием представителя ОБСЕ Мартина Сайдик дистанционно.