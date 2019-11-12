КИЕВ. 12 ноября. УНН. Визит миссии МВФ в Украину начнется на этой неделе. Об этом заявил Постоянный Представитель Международного Валютного Фонда в Украине (МВФ) Йоста Люнгман в Киеве, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы представительства фонда в Украине.

"Миссия МВФ во главе с господином Роном ван Роденом начнет свою работу в Киеве в этот четверг 14 ноября 2019 года для продолжения обсуждений с представителями власти относительно новой программы, что будет поддерживаться Международным Валютным Фондом", - заявил Люнгман.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство в ноябре ожидает визит миссии МВФ в Киев.

Как ранее сообщал УНН, Национальный банк Украины рассчитывает на подписание соглашения с Международным валютным фондом и получения очередного транша уже в этом году.