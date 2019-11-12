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Верховная Рада запустила обновленный сайт

Верховная Рада запустила обновленный сайт

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Стартовал новый официальный сайт Верховной Рады Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата Верховной Рады Украины.

Так, созданы новые шаблоны сайта, предложено новое видение блока "Ход пленарных заседаний" в разделе "Работа парламента Украины сегодня", которым упрощенно понимание режима работы Верховной Рады Украины. В результате посетитель сайта получит информацию:
- Верховная Рада Украины работает в режиме пленарной недели;
- Народные депутаты работают в комитетах, комиссиях и фракциях;
- Народные депутаты работают с избирателями;
- Другой режим работы.

Как отметили в пресс-службе, обеспечен удобный способ подачи материалов пленарных заседаний с быстрым и понятным поиском информации с помощью новых календарных форм.

С целью создания качественной коммуникации Парламента Украины со всеми аудиториями посетителей сайта в новом дизайне вебпортала предложен отдельный новостной подсайт - "Пресс-центр", который получил расширенные информационные блоки: важные темы, тематические новости; новости комитетов; обзоры печатных изданий Верховной Рады Украины; медийные материалы; дайджест новостей - электронная подписка; Верховная Рада Украины в социальных сетях.

Также для реализации контекстного поиска информации на сайте разработана новая система поиска.

Отметим, что дизайн нового сайта Верховной Рады Украины делала компания Kitsoft, которая также сотрудничала с Министерством иностранных дел, Государственным агентством по вопросам электронного управления Украины, Антимонопольным комитетом Украины, ГП "Информационные судебные системы» и другие.

Так, работы по приобретению программных модулей с установкой для структурирования и дизайна официального сайта Верховной Рады Украины и автоматизированной системы "Тезаурус Eurovoc" (украинская версия) стоили 3 287 550 гривен.

Напомним, компания Facebook обновила логотип.

Источник: УНН
Теги: сайт, Верховная Рада
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