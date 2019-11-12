Данилов обсудил с представителями Британии систему реагирования на риски

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел встречу с делегацией посольства Великобритании. Во время встречи стороны обсудили развитие национальной системы реагирования на риски в различных сферах, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Так, Данилов встретился с советником по оборонным вопросам посольства Великобритании в Украине Линдой Смит и заместителем советника по оборонным вопросам посольства Великобритании в Украине Робином Сивордом.

"Во время встречи стороны обменялись опытом и обсудили сотрудничество между Украиной и Великобританией, в частности, в вопросах развития национальной системы реагирования на риски в различных сферах", - говорится в сообщении.

По словам секретаря СНБО Украины, создание такой системы является одним из приоритетов для Президента Украины.

"Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу разработать устойчивую, современную систему, которой будут оперировать профессиональные, высококвалифицированные люди", - отметил Данилов.

В СНБО отметили, что Украина заинтересована в сотрудничестве с британскими специалистами, в частности в вопросах разработки методологии и технологий построения соответствующих систем. В свою очередь эксперты заверили в готовности Великобритании и в дальнейшем оказывать поддержку Украине в этой сфере.

Ранее УНН сообщал, что Данилов встретился с послом Индии, с которым обсудил военное и IT-сотрудничество.