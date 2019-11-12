Аудиторы указали на проблемы с учетом нелегальных мигрантов в Украине

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Из-за отсутствия программного обеспечения Государственная миграционная служба Украины не осуществляет учет иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся на территории Украины. Такие данные указаны в отчете Счетной палаты о результатах аудита эффективности использования бюджетных средств, выделенных ГМС Украины, передает УНН.

"Государственная миграционная служба совместно с другими заинтересованными центральными органами исполнительной власти не организовала надлежащим образом работу по идентификации (установления) лиц и документированию выявленных нелегальных мигрантов для обеспечения их принудительного выдворения за пределы Украины", - говорится в отчете.

Аудиторы отмечают, что ускорению идентификации нелегальных мигрантов должно было способствовать создание автоматизированной базы данных о нелегальных мигрантах, благодаря которой работники территориальных органов и учреждений Государственной миграционной службы Украины могли бы оперативно осуществлять проверку задержанных лиц.

"Однако из-за отсутствия необходимого программного обеспечения учет иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине, Государственной миграционной службой Украины не осуществляется", - говорится в сообщении.

Напомним, по оценке Управления Верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ) ООН, на сегодняшний день в Украине проживают более 35 тыс. лиц без гражданства.