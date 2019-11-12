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В ГПУ опровергли информацию о подозрениях Гонтаревой и Рожковой

В ГПУ опровергли информацию о подозрениях Гонтаревой и Рожковой

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Генеральной прокуратуре Украины опровергли информацию о подозрениях бывшей главе Национального банка Украины и первой замглавы НБУ, а именно Валерии Гонтаревой и Екатерине Рожковой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"Информация, распространенная рядом СМИ, о подготовке Генеральной прокуратурой Украины подозрений бывшей главе Национального банка Украины и первой замглавы НБУ не соответствует действительности", - сказано в сообщении.

Соответствующие документы также не поступали в ГПУ от органов предварительного расследования, добавили в пресс-службе.

"Генеральная прокуратура Украины в очередной раз просит средства массовой информации воздержаться от публикации непроверенной информации, распространение которой может нанести ущерб как интересам расследования, так и правам и законным интересам граждан", - отмечается в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что Генпрокуратура подготовила подозрения Гонтаревой и Рожковой.

Напомним, восьми бывшим и действующим должностным лицам Национального банка Украины, ПАО "ВиЭйБи Банк" и служащим частного сектора сообщено о подозрении в завладении денежными средствами стабилизационного кредита Нацбанка в сумме 1,2 млрд грн.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, НБУ, Украина
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