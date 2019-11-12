Рада приняла проект постановления о проведении парламентских слушаний

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления №2416 о проведении 16 декабря этого года парламентских слушаний на тему "Построение эффективной системы охраны интеллектуальной собственности в Украине". Соответствующее решение поддержали 354 народных депутата Украины, передает корреспондент УНН.

Так, по решению парламентариев, 16 декабря 2019 года состоятся парламентские слушания на тему "Построение эффективной системы охраны интеллектуальной собственности в Украине". Целью парламентских слушаний является проведение открытого диалога между органами государственной власти, экспертами и специалистами в области интеллектуальной собственности для разработки единой позиции относительно путей совершенствования системы законодательства Украины.

По мнению авторов проекта постановления, очень важным является обсуждение проекта Национальной стратегии развития сферы интеллектуальной собственности, разработанной Министерством экономического развития при поддержке Всемирной организации интеллектуальной собственности, заключается:

- в усилении институциональной способности нашей страны генерировать экономически ценностные активы интеллектуальной собственности;

- налаживание взаимодействия органов государственной власти, в пределах своей компетенции должны способствовать эффективной охране, коммерциализации и защиты прав интеллектуальной собственности;

- определение основных этапов Украины в направлении развития эффективной системы защиты прав в сфере интеллектуальной собственности на долгосрочную перспективу.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно защиты прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу Украины"