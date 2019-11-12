В МИД прокомментировали возможность встречи Зеленского и Путина в Казахстане

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Нурсултан Назарбаев действительно предлагал помощь Владимиру Зеленскому в организации переговоров с Владимиром Путиным, но это было предложение без конкретики. Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в комментарии "ВВС Украина", передает УНН.

По словам Пристайко, он сам был на встрече Назарбаева с Зеленским в Японии, где это как раз обсуждалось. Речь шла об общем предложении бывшего лидера Казахастана помочь организовать такую встречу.

“Президент (Зеленский — ред.) сказал, что он говорит и Меркель, и Макрона, что „безусловно, мне надо встречаться с Путиным, потому что мы не можем без встречи сдвинуть процесс с места“. О том, что давайте мы вместо чего-то сделаем эту встречу — такого разговора не было”, — сказал министр.

По его словам, предложение Назарбаева имело чисто дипломатический характер.

“Если нужна помощь — я готов помочь. Ответ Зеленского был: ”Спасибо, нам нужна любая помощь, давайте встречаться“, - пояснил Пристайко.

Министр напомнил, что ранее Казахстан уже предлагал вместо Минска проводить переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе у себя. Но с логистической точки зрения это сложнее чем Минск — “надо еще 5 часов лететь”.

“Никто никого не хочет обижать, но мы довольны тем, что мы имеем — переговорную позицию в Минске. Она удобна для всех. Я не думаю, что встреча может быть в Астане (сейчас — Нур-Султан — ред). Скорее всего, или в Берлине, или в Париже”, - сказал министр.

Напомним, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил встречу Президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина тет-а-тет в Казахстане