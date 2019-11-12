Офис Зеленского посетил спецсоветник президента Еврокомиссии: подробности
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква провел встречу со специальным советником Президента Европейской комиссии по вопросам Украины Эльмаром Броком. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Игорь Жовква сообщил о приоритетах Украины в отношениях с Европейским Союзом, очертил прогресс во внедрении реформ, в частности в контексте выполнения Соглашения об ассоциации, а также поблагодарил Эльмара Брока за его постоянную политическую поддержку Украины на пути европейской интеграции", - говорится в сообщении.
Специальный советник Президента Европейской комиссии заверил, что поддержка реформ в Украине и суверенитета и территориальной целостности государства и в дальнейшем будет оставаться среди основных приоритетов руководства европейских институтов.
Он подчеркнул, что Европейский Союз будет сохранять санкции до полного выполнения Минских договоренностей.
Отдельное внимание собеседники уделили теме энергетической безопасности в Европе. Игорь Жовква отметил, что Украина остается надежным партнером в транзите энергоносителей. Он призвал все государства, которые являются членами Евросоюза, сохранять единство в вопросе соблюдения энергетического законодательства ЕС.
Напомним, в миссии ЕС рассказали о принципе трех "Е" и оценили украинские дороги.