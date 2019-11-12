Регистрация | Вход |
USD: 24,51 0,0091  EUR: 27,06 0,0272 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 12 ноября 2019 21:10
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Киев на работу светофоров с начала года потратил почти 2,5 млн грн
Киев на работу светофоров с начала года потратил почти 2,5 млн грн
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
7605
Версия для печати

Пристайко подарил Сенцову стул с надписью "Свобода"

Пристайко подарил Сенцову стул с надписью "Свобода"

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Министр иностранных дел Вадим Пристайко подарил уволенному из русского плена украинскому кинорежиссеру Олегу Сенцов стул с надписью "Свобода", который в течение четырех лет стоял в ведомстве. Об этом Пристайко написал в своем Twitter, передает УНН.

“4 года в Министерстве стоял „стул Сенцова“ с надписью „Свобода“. Каждый высокий гость имел возможность посидеть на нем и почувствовать себя в центре сложной драмы по освобождению Олега и собратьев. Наконец стул закончил свою дипломатическую миссию и был передан законному владельцу”, — написал министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Европарламент вручит Сенцову премию Сахарова 26 ноября

Он также отметил, что благодарен всем, кто по возвращении взялся за борьбу ради тех, кто до сих пор остался в застенках РФ.

“Пожал руку нашим ребятам, которые выдержали российские тюрьмы и вышли на свободу. Необычайные ощущения. Спасибо, что после освобождения вы взялись за нашу совместную борьбу — ради тех, кто до сих пор остался в застенках РФ! Работаем над свободой для наших вместе!” — написал Пристайко.

Как ранее сообщал УНН, Олег Сенцов, находясь в музее оккупации и борьбы за свободу в Литве, сравнил современные российские тюрьмы с подвалами гестапо и КГБ.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Олег Сенцов
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.