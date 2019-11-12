Пристайко подарил Сенцову стул с надписью "Свобода"

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Министр иностранных дел Вадим Пристайко подарил уволенному из русского плена украинскому кинорежиссеру Олегу Сенцов стул с надписью "Свобода", который в течение четырех лет стоял в ведомстве. Об этом Пристайко написал в своем Twitter, передает УНН.

“4 года в Министерстве стоял „стул Сенцова“ с надписью „Свобода“. Каждый высокий гость имел возможность посидеть на нем и почувствовать себя в центре сложной драмы по освобождению Олега и собратьев. Наконец стул закончил свою дипломатическую миссию и был передан законному владельцу”, — написал министр.

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Он также отметил, что благодарен всем, кто по возвращении взялся за борьбу ради тех, кто до сих пор остался в застенках РФ.

“Пожал руку нашим ребятам, которые выдержали российские тюрьмы и вышли на свободу. Необычайные ощущения. Спасибо, что после освобождения вы взялись за нашу совместную борьбу — ради тех, кто до сих пор остался в застенках РФ! Работаем над свободой для наших вместе!” — написал Пристайко.

Как ранее сообщал УНН, Олег Сенцов, находясь в музее оккупации и борьбы за свободу в Литве, сравнил современные российские тюрьмы с подвалами гестапо и КГБ.