Чиновницу из Офиса Зеленского задержали на взятке - источник

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Чиновницу из Офиса Президента Украины сотрудники НАБУ задержали на взятке, передает УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, речь идет о руководителе департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса Президента Светлане Кондзеле.

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"Речь идет о взятке в размере свыше 100 тыс. долларов", - сообщил источник.

По информации собеседника, такую сумму женщина требовала за "назначение на должность".

Сейчас УНН пытается получить официальный комментарий в НАБУ.