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Вторник, 12 ноября 2019, 19:53 • Татьяна Юдина • 12000
Чиновницу из Офиса Зеленского задержали на взятке - источник
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Чиновницу из Офиса Президента Украины сотрудники НАБУ задержали на взятке, передает УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника, речь идет о руководителе департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса Президента Светлане Кондзеле.
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"Речь идет о взятке в размере свыше 100 тыс. долларов", - сообщил источник.
По информации собеседника, такую сумму женщина требовала за "назначение на должность".
Сейчас УНН пытается получить официальный комментарий в НАБУ.
Источник: УНН