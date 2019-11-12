У Зеленского прокомментировали задержание чиновницы ОП на взятке

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Для главы государства нет "своих" и "чужих". Коррупция должна быть искоренена: чем выше должность коррупционера, тем опаснее для государства злоупотребления с его стороны. Такой комментарий обнародовали в Офисе Президента по информации о задержании чиновницы на взятке, передает УНН.

В Офисе подтвердили, что сегодня сотрудники НАБУ задержали руководителя одного из главных департаментов Офиса Президента Украины.

Этот человек работал в различных отделах Администрации Президента с 2005 года, отметили у Зеленского.

"Для главы государства нет "своих" и "чужих". Коррупция должна быть искоренена: чем выше должность коррупционера, тем опаснее для государства злоупотребления с его стороны", - отметили в Офисе и добавили, что "все подробности у НАБУ".

Напомним, чиновника из Офиса Президента Украины сотрудники НАБУ задержали на взятке.