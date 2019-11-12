Взятка для чиновницы Офиса Зеленского: в НАБУ рассказали детали

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Сегодня детективы Национального бюро под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили и задержали по подозрению в получении неправомерной выгоды участников организованной преступной группы, среди которых - сотрудница Офиса Президента Украины, сообщили УНН в пресс-службе НАБУ.

В пресс-службе отметили, что в результате проведения операции “под прикрытием” (негласных следственных розыскных действий) детективы НАБУ задокументировали вымогательство неправомерной выгоды в размере 300 тыс. долларов с физического лица за содействие в назначении на руководящую должность в НАК “Нафтогаз Украины”.

“Руководительницу одного из Главных департаментов Офиса Президента Украины, ее сообщницу — экс-заместителя министра культуры Украины (2011 г.) — и других участников группировки задержали сразу после получения первого транша неправомерной выгоды в сумме 150 тыс. долларов”, — говорится в сообщении.

Лиц задержали в соответствии с ст.208 УПК Украины. Сейчас осуществляются неотложные следственные действия, в которые вовлечены работники СБУ. Решается вопрос сообщение о подозрении, сообщили в НАБУ.

Ранее в Офисе подтвердили, что сегодня сотрудники НАБУ задержали руководителя одного из главных департаментов Офиса Президента Украины.

Этот человек работал в различных отделах Администрации Президента с 2005 года, отметили у Зеленского.