Сегодня Рада вернется к обсуждению демонополизации спиртовой отрасли

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Сегодня, 13 ноября, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития рассмотрит законопроект Президента Владимира Зеленского о демонополизации спиртовой отрасли (№2300). Об этом свидетельствует повестка дня опубликованная на сайте комитета, передает УНН.

Это уже вторая попытка обсудить документ. Предыдущий раз, 11 ноября, члены Комитета ВР обратили внимание на то, что законопроект "сырой" и не готов к рассмотрению из-за отсутствия экономических расчетов и влияния на социальную стабильность в регионах. Подробно здесь.

Зеленский инициирует отменить монополию государственных заводов на производство спирта и разрешить этой деятельностью заниматься, по сути, всем желающим при наличии соответствующей лицензии, стоимостью до 1000 гривен. Также предлагается отменить норму, обязывающую использовать украинский спирт для производства алкогольных напитков, реализуемых на территории Украины.

То есть, государственным спиртовым заводам предлагается создать конкурентов.

Законопроект был зарегистрирован 23 октября и вызвал бурную дискуссию в экспертной среде. Экономисты предупреждают: если отрасль демонополизировать перед приватизацией ГП "Укрспирт" - стоимость активов государственного предприятия сравнится с ценой металлолома. И добавляют, что отмена госмонополии на производство спирта спровоцирует в Украине бум фальсификата и создание частных монополий.

В общем, большинство экспертов склоняются к мнению, что законопроект Зеленского о демонополизации спирта выгоден только крупным водочным компаниям, которые после получения лицензий построят или расконсервируют собственные мини-заводы и будут диктовать свои условия рынку, в частности средним и мелким производителям.

Среди противников демонополизации и представители профсоюза ГП "Укрспирт", которые считают, что демонополизация спиртовой отрасли приведет к тому, что 5000 их сотрудников останутся на улице, а заводы в регионах превратятся в металлолом. Они называют инициативу Зеленского диверсией против государства.

Членов Комитета также смущает и тот факт, что управлять процессом демонополизации и последующей приватизации ГП "Укрспирт" назначен человек, который, во-первых, уже руководил государственной компанией и оставил шлейф коррупционных скандалов, а во-вторых, работал топ-менеджером в водочных компаниях, которым сейчас и планируют выдавать лицензии. Речь идет о новом-старом руководителе ГП "Укрспирт" Сергее Блескуне, назначенном по инициативе министра Тимофея Милованова.

Справка. Сергей Блескун течение 2001-2006 годов жил и работал в Москве (РФ). Был директором по работе с клиентами ОАО "Лебедянский" (соки ТМ "Я", "Тонус", "Фруктовый сад", "Фрустайл" и "ФрутоНяня"). В течение 2006-2008 годов был директором концерна "Оверлайт" (ТМ "Мягков", "Штурман", "Одесса", L'Odessika), владельцем которого был Борис Кауфман - он же был бенефициаром "Платинум банк", в который Блескун во время своего руководства в ГП "Укрспирт" направил средства. В течение 2008-2015 гг. Блескун был коммерческим директором компании Nemiroff, откуда и попал впервые в ГП "Укрспирт".