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В МВФ прокомментировали визит миссии в Украину

В МВФ прокомментировали визит миссии в Украину

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Международном валютном фонде надеются на скорое завершение переговоров миссии, которая планирует вернуться в Киев уже в четверг, 14 ноября, по новой 3-летней программе кредитования. Об этом рассказал директор управления МВФ по вопросам Европы Пол Томсен в интервью "Голосу Америки", передает УНН.

"Надеюсь, достигнем быстрого результата. Хотя прогресс обнадеживающий, остаются некоторые нерешенные вопросы. Давайте увидим", - отметил Томсен.

Вопрос очистки банковского сектора будет важной частью обсуждений, замечает он. "Это один из вопросов. Украина достигла прогресса. Мы знаем, что существуют вызовы. Важно, чтобы не было отката в достижениях. Поэтому, это важная часть обсуждений", - отметил представитель МВФ.

Комментируя основные вызовы, стоящие перед Украиной, Томсен отметил достижения страны в стабилизации экономики, но отметил определенные разочарования, в частности в вопросе преодоления коррупции и государственного управления.

"Думаю, за последние годы Украина очень успешно стабилизировала макроэкономику, проводит хорошую фискальную политику, хорошую монетарную политику, обеспечивает независимость центрального банка, начала очистку финансового сектора. Думаю, это очень хорошо", - отметил Томсен.

"Очевидно, одной из целей является это сохранить, развить. Важно сохранить независимость центрального банка, достичь прогресса в финансовом секторе, продолжить бюджетную консолидацию. Украина не так хорошо продвигается в структурных реформах. Можно сказать, что в последние годы развитие событий здесь разочаровывало. Нас особенно беспокоят вопросы коррупции и управления, и я думаю, что новое правительство должно усилить усилия в этой сфере", - добавил он.

Ожидается, что миссия проведет обсуждение с украинским руководством Украины о новой трехлетней программе расширенного кредитования, которое должно заменить программу "стенд бай", объем которой составил 3,9 миллиарда долларов. Детали новой программы украинская делегация обсуждала с МВФ в Вашингтоне в прошлом месяце.

Напомним, визит миссии МВФ в Украину начнется 14 ноября.

Источник: УНН
Теги: МВФ, Украина
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