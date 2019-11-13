Сегодня в Раде начнут обсуждение законопроекта о рынке земли

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Сегодня на пленарном заседании, Верховная Рада Украины планирует рассмотреть ряд законопроектов, в частности, в первом чтении рассмотрит законопроект о рынке земли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.

Так, сегодня, 13 ноября, Рада планирует рассмотреть в первом чтении проект закона № 2178 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" и альтернативные ему № 2178-1, 2178-2, 2178-3, 2178 4, 2178-5, 2178-6, 2178-7, 2178-8, 2178-9, 2178-10.

В первом чтении также планируется рассмотреть еще два законопроекта, касающиеся земельных отношений: №2194 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений" и №2195 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты о продаже земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы".

Во втором чтении парламентарии рассмотрят законопроект об использовании земель обороны (№0855), о поддержке малого и среднего предпринимательства (№0942), а также о внесении изменений в законодательство по получению разрешительных документов (№0897).

Кроме того, в первом чтении планируется рассмотреть проекты законов, касающиеся совершенствования администрирования налогов, предоставления правовой помощи, судебной системы. В этот день также планируется рассмотреть ряд кадровых постановлений.

Как сообщал УНН, Президент Украины 11 ноября выступил с обращением о рынке земли. В частности, он заявил, что вопрос о возможности приобретения земель иностранцами будет вынесен на референдум и только в случае одобрения на плебисците такая возможность будет отражена в законодательстве.