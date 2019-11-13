В Бюджете-2020 заложено 4,4 млрд грн на кредитование в рамках земельной реформы - Маркарова

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Государственном бюджете Украины на 2020 год заложили 4,4 млрд грн на поддержку кредитования в рамках земельной реформы. Об этом на своей странице в Facebook сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает УНН.

"Уже через несколько часов Верховная Рада будет рассматривать земельную реформу. Ее суть - навести порядок в кадастрах, свести все реестры и упорядочить земельные отношения", - написала Маркарова.

По ее словам, аграрный сектор один из самых конкурентных секторов, а земельная реформа одна из ключевых реформ и Президента, и правительства.

"Мы заложили в представленный бюджет 4,4 млрд грн на поддержку кредитования в рамках земельной реформы. Минфин и Минэкономики разрабатывают с международными партнерами другой инструмент - фонд частичного гарантирования кредитов. То есть в бюджете будут средства на частичное обеспечение тела кредита. Это позволит более активно привлечь банки в процесс кредитования приобретения земли, потому что уменьшит для банков риски выдачи займов", - сообщила Маркарова.

Напомним, 13 ноября Верховная Рада планирует рассмотреть ряд законопроектов, в частности, в первом чтении рассмотрит законопроект о рынке земли.