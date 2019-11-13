Гончарук о рынке земли: мы не можем удовлетворить всех, задача в балансировании интересов

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Верховная Рада сегодня может в первом чтении рассмотреть законопроекты об обороте земли, которые предварительно выносили на обсуждение с общественностью. При этом в правительстве не могут удовлетворить всех, но его задача - балансировать интересы всех стейкхолдеров, а не одной определенной группы. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Новую власть выбирали для изменений. Мы - не старые политики, которые уже восемь созывов подряд из года в год продолжали мораторий, поощряя за бесценок продавать через "серые" схемы землю и сдавать ее в аренду за копейки", - отметил Премьер.

По его словам, земельная реформа - это не о распродаже земли. "Это - о восстановлении справедливости и о правах человека самостоятельно решать, что делать со своим паем - продать, работать на нем или сдавать в аренду. 1,5 миллиона украинцев уже умерли, так и не получив никакой прибыли от своей земли, они не смогли даже передать пай в наследство своим детям. Я не хочу, чтобы такая же судьба была и у почти 6 млн пайщиков, у которых пока есть земля", - добавил глава правительства.

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"Сегодня парламент может в первом чтении рассмотреть законопроекты об обороте земли. Обращаюсь к ним за поддержкой. Для всех нас и для Украины это очень важно", - отметил Гончарук.

Также он отметил, что прежде чем выносить эти законопроекты на рассмотрение общественности, представители правительства проводили многочисленные консультации и переговоры, обрабатывали несколько десятков возможных сценариев. "Затем в течение двух месяцев у нас был постоянный диалог, как со сторонниками, так и с противниками этой инициативы с целью поиска общего знаменателя", - подчеркнул Премьер.

"Мы не можем удовлетворить всех, наша задача - балансировать интересы всех стейкхолдеров (а не одной определенной группы), устанавливать прозрачные правила игры и поддержать честную конкуренцию. Эта реформа делается в первую очередь для украинцев и в интересах украинцев", - отметил глава правительства.

Напомним, 13 ноября Верховная Рада планирует рассмотреть ряд законопроектов, в частности, в первом чтении рассмотрит законопроект о рынке земли.

Как сообщал УНН, с 1 октября 2020 года в Украине хотят открыть рынок земли. Относительно его открытия в Раде по состоянию на 11 октября зарегистрировано 11 законопроектов, в том числе и правительственный. 16 октября профильный комитет ВР начал рассмотрение законопроектов относительно рынка земли, и правительственный вариант встретили криками "Позор!".

Так, правительственный законопроект о рынке земли раскритиковали и в Главном научно-экспертном управлении ВР как такой, который может привести к потере земли как национального богатства.