Рада готовится к важному заседанию: парламентскую трибуну заняли "слуги народа"

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Перед началом утреннего пленарного заседания, на котором должны рассматриваться законопроекты о рынке земли, парламентскую трибуну "оккупировали" народные депутаты из фракции "Слуга народа", передает корреспондент УНН.

За десять минут до начала пленарного заседания за трибуной парламента уже стоял представитель СН Никита Потураев, около него - нардепы от монобольшинства, также к трибуне подошли представители оппозиционных партий, в частности "Оппозиционная платформа - За життя", они растянули большой баннер относительно недопущения продажи земли.

Руководства Рады на президиуме пока еще нет.

Стоит отметить, что под стенами парламента также неспокойно, поскольку у здания ВРУ продолжается митинг противников открытия ринка земли.

Напомним, сегодня на пленарном заседании Верховная Рада Украины планирует рассмотреть ряд законопроектов, в частности, в первом чтении рассмотрит законопроект о рынке земли.