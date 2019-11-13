Заседание Рады началось с криков "Ганьба!"

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Заседание Верховной Рады, на котором будут рассматриваться законопроекты по земельным вопросам, началось с криков "Ганьба!". Открыл заседание спикер парламента Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

Народные депутаты из фракции "Оппозиционная платформа - За життя" собрались возле парламентской трибуны, растянув баннер с призывом против продажи земли. Они скандировали "Ганьба!" во время выступления представителя "Слуги народа" Никиты Потураева.

В зале на утреннее заседание зарегистрировалось только 266 парламентариев, очевидно, потому, что часть законодателей при регистрации находились возле трибуны, а не на рабочих местах.

Напомним, 13 ноября Верховная Рада Украины планирует рассмотреть ряд законопроектов, в частности, в первом чтении рассмотрит законопроект о рынке земли.

Как сообщал УНН, с 1 октября 2020 года в Украине хотят открыть рынок земли. Относительно его открытия в Раде по состоянию на 11 октября зарегистрировано 11 законопроектов, в том числе и правительственный. 16 октября профильный комитет ВР начал рассмотрение законопроектов относительно рынка земли, и правительственный вариант встретили криками "Позор!".

Так, правительственный законопроект о рынке земли раскритиковали и в Главном научно-экспертном управлении ВР как такой, который может привести к потере земли как национального богатства.