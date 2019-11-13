Федоров: министерство работает над запуском 90 проектов в сфере диджитализации

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Министерство цифровой трансформации одновременно работает над запуском 90 проектов в сфере диджитализации, значительная часть из которых касается земельной реформы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.

"Сейчас Министерство цифровой трансформации работает одновременно над запуском более 90 проектов в сфере диджитализации, значительная часть из которых - часть земельной реформы. Для открытого рынка земли необходимы прозрачные, эффективные и удобные для человека механизмы, которые смогут упорядочить сферу земельных отношений. Реестры, разрешения, справочная информация - государство должно предоставлять все услуги без участия чиновников", - написал Федоров.

Кроме того, министр поддержал земельную реформу, которую сегодня парламентарии должны принять в первом чтении.

"28 лет миллионы украинцев ждали этот день. Сегодня в Верховной Раде пройдет голосование за либерализацию украинского рынка земли. По разным оценкам, теневой рынок земли составляет более 10 млрд грн. Моя цель - чтобы Украина за три года вошла в топ-3 мировых стран в сфере открытых данных", - отметил Федоров.

Напомним, по словам Премьер-министра Украины Алексея Гончарука, в каждом министерстве есть расходы, которые предусматривают цифровизацию и информатизацию, поэтому средств в бюджете хватит на создание "государства в смартфоне".

Ранее УНН сообщал, Министерство цифровой трансформации хочет ввести платформу для заключения контрактов в смартфоне или ноутбуке уже в новом году.