Суд предоставил доступ должностным лицам к стратегическому плану ВСУ

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Печерский районный суд г. Киева соответствующим постановлением предоставил доступ должностным лицам к стратегическому плану применения ВСУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обработал решение Печерского районного суда г. Киева о предоставлении доступа к Стратегическому плану применения ВС Украины", - говорится в сообщении.

По информации Минобороны, решение обработаны со строгим соблюдением требований законодательства Украины по вопросам охраны государственной тайны.

"Допущенные к Плану должностные лица, в пределах полномочий, предоставили объяснения и отдельную информацию сотрудникам Государственного бюро расследований, которые определены постановлением Печерского суда и имеют соответствующую форму допуска к государственной тайне и обязательства по ее сохранению перед государством", - говорится в сообщении.

Напомним, заместитель командующего операции Объединенных сил, генерал-майор Богдан Бондарь сообщил, что в случае, когда противник на Донбассе будет нарушать взятые на себя обязательства, ВСУ в короткие сроки предусматривают занятия тех позиции, от которых ВСУ отошли ранее.



