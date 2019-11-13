Зеленский приезжал в Раду из-за вопроса рынка земли - Верещук

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Президент Владимир Зеленский приезжал сегодня в Верховную Раду на встречу с пропрезидентской политической партией "Слуга народа" для того, чтобы народные депутаты нашли компромисс в вопросе открытия рынка земли. Об этом заявила представитель правительства в парламенте Ирина Верещук журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.

"Президент лоббирует общественное благо, он хочет, чтобы рынок заработал. Я думаю, это и есть поддержка Президента, чтобы потом, когда ситуация зайдет в какой-то тупик, не пытаться всем миром садиться за какие-то круглые столы и с обществом разговаривать уже по-другому - мы должны научиться дебатировать в парламенте", - отметила нардеп.

По ее словам, Президент вряд ли читал все 10 альтернативных законопроектов об обороте земли, впрочем он разбирается в нюансах и демонстрирует свою политическую волю для решения этого вопроса.

При этом она добавила, что рекомендованный профильным комитетом законопроект об открытии рынка земли не является президентским и даже правительственным - он разработан парламентариями, поэтому они могут позволить себе дискуссию вокруг этого вопроса.

Напомним, народные депутаты так и не начали рассмотрение земельных законопроектов, поскольку в заседании был объявлен перерыв, а руководитель парламента пригласил на консультацию руководителей фракций в свой кабинет.