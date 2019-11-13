ЕС поддерживает планы по открытию рынка земли в Украине

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Брюссель поддерживает планы правительства Украины об открытии рынка земли и рассматривает вопрос о дальнейшем расширении своей поддержки осуществления земельной реформы в стране. Об этом говорится в заявлении представительства ЕС в Украине на официальной странице в Facebook, передает УНН.

"ЕС поддерживает планы правительства об открытии рынка земли в Украине, которое может освободить огромный потенциал для украинской экономики. Реформа должна основываться на верховенстве права и принципах устойчивости, прозрачности, справедливости и открытости. Уважая независимый законодательный процесс Украины и суверенное принятия решений, мы готовы предложить опыт и поддержку вместе с другими международными партнерами", - сказано в заявлении.

Так, по словам европейских дипломатов, необходимо "принять меры предосторожности для открытия этого рынка, чтобы избежать чрезмерной концентрации земли в руках немногих операторов, обеспечить справедливое отношение к мелким землевладельцам, желающих продать свои земельные участки, и гарантировать права активных мелких фермеров, которые хотят приобрести сельскохозяйственные земли".

"ЕС будет тщательно оценивать условия, в которых будет функционировать рынок сельскохозяйственных земель и каким образом будет осуществляться мониторинг гарантий в ходе реализации земельной реформы. В центре этой реформы должны стоять мелкие фермеры, в том числе еще не зарегистрированные в качестве юридического лица - физические лица, которые занимаются земледелием. ЕС рекомендовал бы, чтобы эти малые фермерские хозяйства были в центре системы государственной поддержки", - говорится в заявлении.

Кроме того, в ЕС заявили, что считают, что открытие земельного рынка должно стать первым шагом в рамках более широкой и всеобъемлющей земельной реформы, которая охватывает другие элементы управления земельными ресурсами, политики землепользования, планирования и мониторинга, повышение осведомленности о земельных правах, консолидации земель и т.д.

"Одним из предварительных условий успеха является, в частности, повышение транспарентности путем обеспечения открытого доступа к данным, касающихся земельных прав, и их публикации. Это потребует глубокой реформы Государственного Геокадастра и перераспределения некоторых его функций. ЕС рассматривает вопрос о дальнейшем расширении своей поддержки осуществления земельной реформы, уделяя особое внимание институциональным изменениям (в области управления земельными ресурсами, планирование и управление ими, и стремясь к интеграции кадастра и реестра прав), подготовке кадров и укрепление потенциала, а также мониторинга предусматриваемых гарантий", - заявили дипломаты.

Напомним, 13 ноября Верховная Рада планирует рассмотреть ряд законопроектов, в частности, в первом чтении рассмотрит законопроект о рынке земли.

Как сообщал УНН, с 1 октября 2020 года в Украине хотят открыть рынок земли. Относительно его открытия в Раде по состоянию на 11 октября зарегистрировано 11 законопроектов, в том числе и правительственный. 16 октября профильный комитет ВР начал рассмотрение законопроектов относительно рынка земли, и правительственный вариант встретили криками "Ганьба!".

Так, правительственный законопроект о рынке земли раскритиковали и в Главном научно-экспертном управлении ВР как, который может привести к потере земли как национального богатства.