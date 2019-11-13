Верещук рассказала, какие правки будут внесены в законопроект о рынке земли

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В законопроект о рынке земли, который сегодня рассматривают в Раде, внесут поправки касающиеся референдума, а также уменьшат количество гектаров земли в одни руки. Об этом сообщила представитель правительства в парламенте Ирина Верещук в кулуарах Рады, передает корреспондент УНН.

"Я понимаю и тех людей, которые говорят, что действительно закон сырой. Вот я его сейчас читаю, он небольшой, 3-4 страницы. Но он сегодня имеет те нормы, которые очень волнуют наших граждан. А именно - 200 тыс. гектаров в одни руки. Мы понимаем, что 200 тысяч гектаров это очень опасно", - сказала Верещук.

По ее словам, если один аграрий будет иметь 200 тыс. гектаров земли, то будет иметь большое влияние регионе и будет важной персоной.

"Позиция комитета - Николай Сольский говорит о том, что мы можем уменьшить такое количество гектаров, если мы говорим об одних руках, между первым и вторым чтением. Также будут внесены поправки касающиеся проведения референдума, именно для иностранцев. Это то, что планируется между первым и вторым чтением", - сказала Верещук.

По ее словам, в парламенте и депутаты, и фракции разделились на две позиции.

"У нас есть позиция не вносить сегодня на голосование и все-таки доработать к первому чтению. Или внести, и тогда между первым и вторым чтением уже вносить правки", - сказала Верещук.

Напомним, народные депутаты так и не начали рассмотрение земельных законопроектов, поскольку в заседании был объявлен перерыв, а руководитель парламента пригласил на консультацию руководителей фракций в свой кабинет.