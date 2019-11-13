Иностранцы не смогут покупать землю в Украине до 2024 года - Милованов

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Юридические лица с бенефициарами-иностранцами не смогут покупать землю в Украине до 2024 года. Об этом на своей странице в Facebook написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает УНН.

"Что касается "страшилок" об иностранцах. В проекте закона закладывается переходный период до 1 января 2024 года - юрлица с бенефициарами-иностранцами покупать землю не смогут. А мы сейчас строим систему мониторинга конечного владельца, чтобы нельзя было покупать землю через подставных лиц", - написал Милованов.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что вопрос продажи земли иностранцам вынесут на всеукраинский референдум.

Ранее УНН сообщал, проведение референдума относительно рынка земли возможно только после принятия необходимых для этого законов в целом. В "Слуге народа" чувствуют угрозы и риски для его проведения.