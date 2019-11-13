Вице-премьер Кулеба рассказал о преимуществах и рисках рынка земли

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Вице-премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду, что сегодня Верховная Рада "сделает первый шаг от иррационального к рациональному" и поддержит в первом чтении законопроект об обороте земли, указав при этом и на риски, связанные с открытием рынка. Об этом Кулеба написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения был введен в 2001-м из-за ультиматума... Коммунистической партии Украины. Уже нет проклятых коммунистов, но дело их живет, и такого нужного рынка земли нет. Страну тогда затормозили и она до сих пор тормозит. Потому что земля - это об иррациональном, о страхе потерять почву под ногами, о способности богатых затурканных бедных землевладельцев и навязывать им свои условия аренды. Я говорю коллегам, что кто переживет земельную реформу, тому потом уже ничего не страшно", - написал Кулеба.

По его словам, право свободно распоряжаться своей собственностью - это основа экономического успеха западных государств, а цивилизованный рынок земли - это путь к экономическому росту страны и благосостоянию фермеров.

"Безусловно, есть риски. Право нужно защитить. Способность его реализовать тоже должно быть защищено. Нужны дешевые кредиты, надежный земельный кадастр и честные суды. Но просто не делать ничего из-за рисков - не вариант. Так мы и дальше будем отставать. Надеюсь, сегодня Верховная Рада сделает первый шаг от иррационального к рациональному, от страха к смелости, от крупных агрохолдингов к сильным малым и средним фермерам. Затем между первым и вторым чтением закон можно дотачивать и совершенствовать, но сейчас нужен первый шаг из прошлого в будущее. Короче, я за рынок обращения земли", - добавил он.

Напомним, 13 ноября Верховная Рада планирует рассмотреть ряд законопроектов, в частности, в первом чтении рассмотрит законопроект о рынке земли.

Как сообщал УНН, с 1 октября 2020 года в Украине хотят открыть рынок земли. Относительно его открытия в Раде по состоянию на 11 октября зарегистрировано 11 законопроектов, в том числе и правительственный. 16 октября профильный комитет ВР начал рассмотрение законопроектов относительно рынка земли, и правительственный вариант встретили криками "Позор!".

Так, правительственный законопроект о рынке земли раскритиковали и в Главном научно-экспертном управлении ВР как такой, который может привести к потере земли как национального богатства.