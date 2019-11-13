Украина передает материалы о "делах Хизб ут-Тахрир" в Суд ООН - Ташева

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Материалы дел о захваченных крымчан в рамках российских "дел Хизб ут-Тахрир" переданы в международные суды, в том числе в Международный суд ООН. Об этом сообщила заместитель постоянного представителя президента Украины в АРК Тамила Ташева в эфире радио "Крым.Реалии", информирует УНН.

"Все эти материалы передаются во все международные судебные инстанции, в том числе в Международный суд ООН. Однозначно, мы квалифицируем данные преследования не как якобы террористов, а в первую очередь, как преследование их по этическому и религиозному признаку. Однозначно, это нужно квалифицировать как преступления против человечности", - сказала Ташева.

Напомним, Южный военный суд в Ростове-на-Дону вынес "приговор" шести фигурантам дела "Хизб ут-Тахрир" (ялтинская группа).

Напомним, что дело против "Хизб-ут-Тахрир" было инициировано весной 2016 года. Тогда по подозрению в связях с "Хизб ут-Тахрир" в Ялте были задержаны Рефат Алимов, Эмир-Усеин Куку, Муслим Алиев, Арсен Джеппаров, Инвер Бекиров и Вадим Сирук.