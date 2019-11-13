Милованов заверил, что поговорил "буквально с каждым" фермером по рынку земли

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Министр развития экономики и сельского хозяйства Тимофей Милованов заверил, что провел консультации с представителями как мелких фермеров, так и владельцев агрохолдингов о введении рынка земли, впрочем единого мнения об этом вопросе пока нет. Об этом заявил сам министр во время своего выступления в Верховной Раде, передает корреспондент УНН.

"В течение последних 2 месяцев я говорил буквально с каждым - от владельцев агрохолдингов до скромных фермеров. Каждый имеет свои аргументы "за" и "против" (открытия рынка земли - ред.), но каждый имеет мечту - быть успешным на земле. И эта мечта должна нас объединить. Все будет хорошо", - отметил Милованов.

Его выступление сопровождалось криками "Ганьба!" со стороны представителей "Оппозиционной платформы - За жизнь", которые окружили трибуну.

С его слов, в госбюджете на следующий год предусмотрены 4 млрд грн на компенсацию кредитной ставки для аграриев, а также еще 240 млн грн на поддержку фермеров.

Напомним, сегодня на пленарном заседании, Верховная Рада Украины планирует рассмотреть ряд законопроектов, в частности, в первом чтении рассмотрит законопроект о рынке земли.

Отдельные народные депутаты от фракции "Слуга народа" считают законопроект о рынке земли "сырым и недостойным голосования".



