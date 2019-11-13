Кандидат от партии "ЕС" объяснила, почему уступила мандат Вятровичу

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Бывший заместитель министра энергетики и угольной промышленности Наталья Бойко, которая должна была заменить Ирину Луценко в парламенте, но отказалась от мандата в пользу экс-руководителя Украинского института национальной памяти Владимира Вьятровича, сделала это ради работы в сфере энергетики. Об этом она написала в Facebook, передает УНН.

Бойко отметила, что она на протяжении 10 последних лет профессионально развивается в энергетической сфере. Сейчас она является членом наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

"Мы только на очень раннем этапе реформирования энергетических рынков. Мы еще не завершили реформу государственных компаний. Только начали наработки общего плана для энергетики и климата. Нам еще нужно найти эффективные механизмы для достижения энергетической независимости. Нам нужно укреплять основы энергетической безопасности", - отметила она.

По ее словам, Украине нужно отстаивать свое место в геополитической игре - как в борьбе против "Nord Stream 2", так и в сохранении транзита и усилении роли в регионе.

"Я чувствую, что могу сейчас быть более полезной во внедрении этих ключевых изменений, помогая в реформах. Здесь я сейчас могу быть более эффективной и дальше профессионально развиваться в сфере энергетики", - рассказала Бойко.

Напомним, бывший руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович подтвердил, что идет в Верховную Раду по списку "Европейской солидарности" вместо Ирины Луценко.