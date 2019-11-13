Перед голосованием за открытие рынка земли Арахамия опроверг раскол в СН

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Лишь несколько членов фракции "Слуга народа" не планируют поддерживать законопроект о введении рынка земли в Украине. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.

"Ложь. Есть такая позиция отдельных народных депутатов, но она в рамках статистической погрешности", - отметил Арахамия, отвечая на вопрос, действительно ли 60 членов "Слуги народа" не поддерживают законопроект о введении рынка земли.

По его словам, против законопроекта выступает 8 нардепов из фракции СН.

При этом он отказался назвать их имена, ссылаясь на "личную позицию" парламентариев.

Напомним, ранее представитель монобольшинства Ирина Верещук заявила, что отдельные народные депутаты от фракции "Слуга народа" считают законопроект о рынке земли "сырым и недостойным голосования".