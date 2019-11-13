Регистрация | Вход |
USD: 24,46 -0,0491  EUR: 26,94 -0,1178 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 13 ноября 2019 15:25
Получить тестовый доступ
Заседание Верховной Рады. Рассмотрение земельной реформы
Эксклюзивные новости УНН
Столичные власти рассказали о подготовке новогодней иллюминации
Столичные власти рассказали о подготовке новогодней иллюминации
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3630
Версия для печати

Перед голосованием за открытие рынка земли Арахамия опроверг раскол в СН

Перед голосованием за открытие рынка земли Арахамия опроверг раскол в СН

Давид Арахамия

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Лишь несколько членов фракции "Слуга народа" не планируют поддерживать законопроект о введении рынка земли в Украине. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.

"Ложь. Есть такая позиция отдельных народных депутатов, но она в рамках статистической погрешности", - отметил Арахамия, отвечая на вопрос, действительно ли 60 членов "Слуги народа" не поддерживают законопроект о введении рынка земли.

По его словам, против законопроекта выступает 8 нардепов из фракции СН.

При этом он отказался назвать их имена, ссылаясь на "личную позицию" парламентариев.

Напомним, ранее представитель монобольшинства Ирина Верещук заявила, что отдельные народные депутаты от фракции "Слуга народа" считают законопроект о рынке земли "сырым и недостойным голосования".

Источник: УНН
Теги: земля, реформы, Слуга народа, Давид Арахамия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.