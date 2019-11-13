У Зеленского озвучили позицию относительно возможности восстановления водоснабжения в Крым

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Пока нет оснований для того, чтобы менять позицию по поставкам воды на территорию оккупированного Крыма. Об этом в среду на брифинге заявил постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Антон Кориневич, передает корреспондент УНН.

"Во время общения с журналистами господин Президент заявил, что никто с этим вопросом не обращался к украинской стороне. Мы за месяц работы представительства не видели обращений другой стороны по этому вопросу. Мы, как и вы, видели реакции в СМИ, соцсетях и тому подобное. Позиция пока однозначна: все остается, как есть", - сказал он, отвечая на вопрос о том, какова позиция представительства относительно подачи воды в Крым.

Ранее Президент Зеленский заявлял, что переговоры по восстановлению водоснабжения в Крым не ведутся.