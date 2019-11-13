Монобильшинство планирует еще раз продолжить заседание для рассмотрения земельных законов

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Фракция "Слуга народа" планирует инициировать еще одно продолжение сегодняшнего заседания с тем, чтобы все-таки рассмотреть законопроекты о введении рынка земли в первом чтении. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.

"Мы сейчас еще будем голосовать за продление рабочего дня. Если голоса будут, а я уверен, что они будут, мы будем рассматривать до победного", - отметил Арахамия, отвечая на вопрос, позволят ли законодательно народные депутаты продажу украинской земли иностранцам.

По его словам, сегодняшнее заседание и обсуждение законопроекта об открытии рынка земли многие парламентарии используют для личного пиара, поэтому монобильшинство решило провести его, как есть, чтобы вся страна увидела, кто из нардепов хочет рынок земли, а кто нет.

При этом он добавил, что много замечаний к проекту закона можно технически исправить при подготовке документа ко второму чтению.

Напомним, народные депутаты на утреннем пленарном заседании Верховной Рады начали рассматривать 11 законопроектов относительно введения рынка земли, что вызывает неоднозначную реакцию среди парламентариев.

Народные депутаты вернулись к работе после почти двухчасового перерыва и продолжили сегодняшнее заседание до 15:00.