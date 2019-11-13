Рада приняла решение работать, пока не рассмотрит вопрос рынка земли

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Народные депутаты еще раз продолжили заседание Верховной Рады Украины для завершения рассмотрения законопроекта о введении рынка земли. Соответствующее решение поддержали 234 народных депутата, передает корреспондент УНН.





"Продолжить заседание до завершения рассмотрения этого вопроса", - отметил первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

Напомним, ранее народные депутаты вернулись к работе после почти двухчасового перерыва и продолжили сегодняшнее заседание до 15:00.