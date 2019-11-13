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Заседание Верховной Рады. Рассмотрение земельной реформы
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Рада приняла решение работать, пока не рассмотрит вопрос рынка земли

Рада приняла решение работать, пока не рассмотрит вопрос рынка земли

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Народные депутаты еще раз продолжили заседание Верховной Рады Украины для завершения рассмотрения законопроекта о введении рынка земли. Соответствующее решение поддержали 234 народных депутата, передает корреспондент УНН.

"Продолжить заседание до завершения рассмотрения этого вопроса", - отметил первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

Напомним, ранее народные депутаты вернулись к работе после почти двухчасового перерыва и продолжили сегодняшнее заседание до 15:00.

Источник: УНН
Теги: земля, Верховная Рада, реформы, законопроект, заседание
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