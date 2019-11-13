В "Слуге народа" ожидают поддержку земельного закона 245 нардепов

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Во фракции "Слуга народа" ожидают на поддержку земельного законопроекта 245 народных депутатов. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.

"Голоса есть, но все же быстро меняется. Если бы сейчас голосовать, мой прогноз - 245 голосов", - отметил Арахамия.

При этом он добавил, что в том числе даже представитель правительства в парламенте Ирина Верещук, которая ранее назвала законопроект "сырым" и сказала, что воздержится от голосования по нему, может изменить свое мнение, поскольку получила заверения Президента и лично главы фракции в том, что вопрос продажи земли иностранцам будет вынесен на референдум ко второму чтению.

Напомним, народные депутаты на утреннем пленарном заседании Верховной Рады начали рассматривать 11 законопроектов относительно введения рынка земли, что вызывает неоднозначную реакцию среди парламентариев.