Регистрация | Вход |
USD: 24,46 -0,0491  EUR: 26,94 -0,1178 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 13 ноября 2019 15:25
Получить тестовый доступ
Заседание Верховной Рады. Рассмотрение земельной реформы
Эксклюзивные новости УНН
Столичные власти рассказали о подготовке новогодней иллюминации
Столичные власти рассказали о подготовке новогодней иллюминации
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5235
Версия для печати

В "Слуге народа" ожидают поддержку земельного закона 245 нардепов

В "Слуге народа" ожидают поддержку земельного закона 245 нардепов

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Во фракции "Слуга народа" ожидают на поддержку земельного законопроекта 245 народных депутатов. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.

"Голоса есть, но все же быстро меняется. Если бы сейчас голосовать, мой прогноз - 245 голосов", - отметил Арахамия.

При этом он добавил, что в том числе даже представитель правительства в парламенте Ирина Верещук, которая ранее назвала законопроект "сырым" и сказала, что воздержится от голосования по нему, может изменить свое мнение, поскольку получила заверения Президента и лично главы фракции в том, что вопрос продажи земли иностранцам будет вынесен на референдум ко второму чтению.

Напомним, народные депутаты на утреннем пленарном заседании Верховной Рады начали рассматривать 11 законопроектов относительно введения рынка земли, что вызывает неоднозначную реакцию среди парламентариев.

Источник: УНН
Теги: земля, Верховная Рада, реформы, голосование, законопроект, Слуга народа
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.