У Президента назвали приоритеты по работе с Крымом

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Разработка необходимых законопроектов, информационная политика и защита прав крымчан являются основными приоритетами работы представительства Президента Украины в Крыму. Об этом в среду на брифинге заявил постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Антон Кориневич, передает корреспондент УНН.

"Если мы говорим о наших стратегических целях, то прежде всего я бы определил направление законодательной работы", - сказал Кориневич.

По его словам, это - то, что является полномочием представительства по закону о представительствах и по указу Президента.

"То есть, мы постараемся стать тем органом, который разрабатывает необходимые для Крыма и крымчан законопроекты. Собственно, определенные наработки у нас уже есть. Надеемся это распространять, в частности, мы будем работать над законопроектами, которые касаются защиты прав крымчан, и избежать так называемых дискриминационных положений по крымчанам. Мы уже участвуем в нескольких рабочих группах по этому вопросу, в том числе по вопросу нерезидентства, которое является печально известным", - отметил представитель Президента.

Он подчеркнул: законодательная работа - это его первый приоритет.

"Вторым приоритетом я бы определил информационную политику и связи с гражданами, проживающими на временно оккупированной территории. Это очень важно - поднимать тему Крыма как в наших национальных СМИ, так и влиять и быть доступными на временно оккупированных территориях. Мы по сути понимаем, что граждане старшего возраста помнят Украину и знают Украину, имеют связь с Украиной. Уже идет шестой год оккупации, и мы понимаем, что есть дети, которые уже могут не знать, что такое Украина, что это - их материнское государство, поэтому также создание инициатив по культурным, образовательным, по крымчанам, и эта информационная составляющая - информационные связи с гражданами - мы можем определить как второй приоритет", - пояснил Кориневич.

"Третьим приоритетом мы поставим в целом защиту прав крымчан, защиту прав человека. Это может быть что угодно - от вопроса получения паспорта или временного жилья до других вопросов", - добавил он.