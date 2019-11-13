Нардепы приняли закон о рынке земли в первом чтении

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Народные депутаты Украины, при заблокированной фракцией "Опозиційна платформа - за життя" трибуне и крики "Позор!", приняли в первом чтении законопроект 2178-10 по внедрению рынка земли. Соответствующее решение поддержали 240 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Проект Закона 2178-10 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения авторства председателя Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады Николая Сольского, как указано в пояснительной записке, разработан с целью формирования законодательного поля для внедрения рыночного оборота земель сельскохозяйственного назначения, обеспечения конституционных прав граждан Украины на свободное распоряжение своей собственностью, создание прозрачных условий для приобретения в собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения гражданами и юридическими лицами Украины.

Урегулирование этого вопроса будет способствовать развитию аграрной отрасли Украины, повышению стоимости сельскохозяйственных угодий, привлечению инвестиций в сельское хозяйство Украины. Позволит преодолеть негативные явления, возникшие в связи с существованием запрета на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения, в частности, коррупция, деградация почв, обесценивание земель, отмечается в документе.

По мнению авторов законопроекта, его принятие даст полноценную реализацию права частной собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения гражданами Украины; установление объективной рыночной стоимости земельных участков сельскохозяйственного назначения в процессе их экономического оборота и рост капитализации земли; увеличение инвестиционных возможностей аграрного сектора, в частности, через развитие ипотечного кредитования под залог земель сельскохозяйственного назначения; рациональное перераспределение земель сельскохозяйственного назначения и оптимизация их использования и тому подобное.

По словам главы профильного комитета, все наиболее дискуссионные нормы будут изменены во время подготовки документа ко второму чтению. Вопрос же продажи земли иностранцам будет вынесен за это время на референдум, закона по которому пока еще нет.

Напомним, народные депутаты еще раз продолжили заседание Верховной Рады Украины для завершения рассмотрения законопроекта о введении рынка земли.