Профильный комитет прогнозирует вал поправок в закон о рынке земли ко второму чтению

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Поправок в законопроекте о введении рынка земли во время подготовки его ко второму чтению будет сотни. Об этом заявил глава Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады Николай Сольский журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.

"Поправок будет сотни, и принято будет очень много. Уже есть 117, которые мы уже наработали за несколько недель на уровне просто обсуждения", - отметил Сольский.

При этом он подчеркнул, что такие поправки, как о продаже земли иностранцам только после проведения референдума по этому вопросу, нельзя было вносить с голоса в законопроект в сессионном зале перед голосованием, поскольку он очень важен и все процедуры должны быть четко соблюдены. Так, поправки должны быть поддержаны профильным комитетом, а затем поддержаны в сессионном зале.

Напомним, голосами 240 народных депутатов Рада сегодня приняла за основу законопроект о введении рынка земли.