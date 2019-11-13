Регистрация | Вход |
USD: 24,46 -0,0491  EUR: 26,94 -0,1178 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 13 ноября 2019 16:56
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Столичные власти рассказали о подготовке новогодней иллюминации
Столичные власти рассказали о подготовке новогодней иллюминации
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3750
Версия для печати

Профильный комитет прогнозирует вал поправок в закон о рынке земли ко второму чтению

Профильный комитет прогнозирует вал поправок в закон о рынке земли ко второму чтению

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Поправок в законопроекте о введении рынка земли во время подготовки его ко второму чтению будет сотни. Об этом заявил глава Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады Николай Сольский журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.

"Поправок будет сотни, и принято будет очень много. Уже есть 117, которые мы уже наработали за несколько недель на уровне просто обсуждения", - отметил Сольский.

При этом он подчеркнул, что такие поправки, как о продаже земли иностранцам только после проведения референдума по этому вопросу, нельзя было вносить с голоса в законопроект в сессионном зале перед голосованием, поскольку он очень важен и все процедуры должны быть четко соблюдены. Так, поправки должны быть поддержаны профильным комитетом, а затем поддержаны в сессионном зале.

Напомним, голосами 240 народных депутатов Рада сегодня приняла за основу законопроект о введении рынка земли.

Источник: УНН
Теги: земля, Верховная Рада, законопроект, комитет
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.