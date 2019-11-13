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В Кремле заявили о положительной динамике по встрече в "нормандском формате"

В Кремле заявили о положительной динамике по встрече в "нормандском формате"

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Кремле заявили, что по ряду направлений подготовки саммита в "нормандском формате" есть положительная динамика. Об этом в среду сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Мы констатируем положительную динамику по целому ряду направлений подготовки к "нормандскому формату", - ответил представитель Кремля на вопрос, остались ли препятствия для встречи лидеров стран "нормандской четверки".

Как сообщал УНН, ранее пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер сообщила, что на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 12 ноября были сняты все препятствия на пути к встрече в нормандском формате на высшем уровне - разведение сил и средств в районе населенных пунктов Золотое, Петровское и Станица Луганская стало последним шагом в этом направлении.

Источник: УНН
Теги: Россия, Нормандский формат, Нормандская четверка, Дмитрий Песков, Кремль, встреча
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