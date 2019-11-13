Закон о рынке земли в первом чтении поддержали "слуги народа" и 13 внефракционных нардепов

КИЕВ. 13 ноября. УНН. За законопроект о введении рынка земли в первом чтении проголосовали 227 народных депутатов из фракции "Слуга народа" и 13 внефракционных парламентариев. Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков во время заседания, передает корреспондент УНН.

"Решение принято, закон принят за основу. По фракциям: "Слуга народа" - 227, внефракционных - 13", - отметил Разумков.

При этом он добавил, что голосование состоялось в 15:20, что, при условии длительного перерыва и многочисленных выступлений нардепов по различным вопросам, формально укладывается в проголосованное раньше продолжение заседания и еще 15-минутную задержку. Поэтому, по мнению спикера, говорить о нарушении регламента при голосовании некорректно.

Напомним, ранее глава фракции СН Давид Арахамия прогнозировал, что в его фракции будет 245 голосов в поддержку этого законопроекта.

Голосами 240 народных депутатов Рада сегодня приняла за основу законопроект о введении рынка земли.