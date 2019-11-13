Зеленский подписал Указ о должностях, подлежащих замещению лицами высшего офицерского состава

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в среду подписал Указ "О некоторых мерах по оптимизации перечней должностей, подлежащих замещению лицами высшего офицерского (начальственного) состава, и предельных воинских (специальных) званий по этим должностям". Об этом говорится в Указе Главы государства № 845/2019 от 13 ноября, передает УНН.

Так, согласно тексту документа, Президент постановил Кабинету Министров, Службе безопасности Украины, Службе внешней разведки Украины, Управлению государственной охраны Украины, Службе судебной охраны подать до 21 ноября 2019 года предложения по перечням должностей, подлежащих замещению лицами высшего офицерского (начальственного) состава и предельных воинских (специальных) званий по этим должностям, предусмотрев уменьшение количества соответствующих должностей. Президент поручил сделать это, исходя из соотношения, что в должности Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины предельным военным званием является военное звание генерала армии Украины.

В должностях начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, первого заместителя начальника Генштаба, командующих видов ВСУ, командующего объединенных сил, Главы Государственной пограничной службы, командующего Нацгвардии, Главы Службы безопасности, Главы Службы внешней разведки, Главы Государственной службы Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций, Главы Нацполиции и другими соответствующими должностями, согласно Указу, предельным военным званием является звание генерал-полковника или приравненное к нему соответствующее специальное звание.

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Также, согласно тексту документа, в должностях их заместителей, а также в должностях главного инспектора Минобороны Украины, начальника Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского, командующего Сил логистики ВСУ, командующих родов войск и сил ВСУ, начальника Главного управления Военной службы правопорядка в ВСУ, начальников Вооружение и Тыла ВСУ, начальников Главных управлений Генштаба, начальников Главных управлений ВСУ, командующих войсками оперативных командований Сухопутных войск ВСУ, команды и в воздушных командованиях Воздушных Сил ВСУ, Главы Администрации Государственной специальной службы транспорта, начальников региональных управлений Государственной пограничной службы Украины, начальников теруправлений Нацгвардии, Главы Государственной службы специальной связи и защиты информации, Начальника Управления государственной охраны и другими соответствующими должностями предельным воинскому или специальному званию является воинское звание генерал-лейтенанта и приравненное к нему соответствующее специальное звание.

В должностях первых заместителей руководителей и начальников главных управлений или департаментов в органах военного управления, первых заместителей и заместителей главного инспектора Минобороны Украины, начальника Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского, командующих родов войск и сил ВСУ, командующих войсками оперативных командований Сухопутных войск ВСУ, командиров воздушных командований воздушных Сил ВСУ, а также в должностях руководителей учебных заведений (кроме начальника Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского), начальников учебных или научных центров ВСУ, других военных формирований, правоохранительных органов и другими соответствующими должностями предельным воинскому или специальному званию является воинское звание генерал-майора или приравненное к нему соответствующее специальное звание.

Президент также поручил Кабмину обеспечить в установленном порядке проведение мероприятий по определению уровня подготовки и соответствия занимаемым должностям лиц, занимающих должности, подлежащие замещению лицами высшего офицерского (начальственного) состава.

Согласно тексту Указа, соответствующее решение было принято "с целью введения единого подхода к определению перечней должностей, подлежащих замещению лицами высшего офицерского (начальственного) состава, и предельных воинских (специальных) званий по этим должностям".

Как сообщал УНН, ранее Зеленский внес изменения в положение о Комиссии по биобезопасности при СНБО.