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В "Слуге народа" заявили, что референдума относительно земли в этом году не будет

В "Слуге народа" заявили, что референдума относительно земли в этом году не будет

Давид Арахамия

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Референдум о продаже украинской земли иностранцам не будет проведен до Нового года. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.

"Я не думаю, что это произойдет до Нового года точно", - отметил Арахамия, отвечая на вопрос, что нужно, чтобы провести референдум.

По его словам, сейчас для принятия соответствующего закона следует внести правку о референдуме, потом принять закон во втором чтении. После этого Раде будет предложен целый пакет законопроектов о народовластии с нормами относительно референдума включительно.

При этом он добавил, что сегодня произошло историческое событие, которое позволит украинцам свободно распоряжаться своей землей. Митингующие же опасаются из-за неизвестности.

Напомним, проведение референдума относительно рынка земли возможно только после принятия необходимых для этого законов в целом. В "Слуге народа" чувствуют угрозы и риски для его проведения, сообщила представитель правительства в парламенте Ирина Верещук.

Как сообщалось ранее, закон о рынке земли в первом чтении поддержали "слуги народа" и 13 внефракционных нардепов.

Источник: УНН
Теги: земля, референдумы, Слуга народа, Давид Арахамия
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